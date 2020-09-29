Тихановская: оппозиция должна предпринять усилия для начала диалога с РФ

https://static.news.ru/photo/279f6efe-0287-11eb-a812-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis/ТАСС

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция должна предпринять больше усилий для начала диалога с российскими властями.

Возможно, нам нужно сейчас предпринять больше усилий для начала диалога с Россией, чтобы общение с лидерами других стран не воспринималось как-то негативно, — отметила политик в интервью радиостанции Radio France Internationale.

Лидер оппозиции подчеркнула, что «то, что произошло в Белоруссии, является внутренним делом страны». По её словам, происходящее не направлено против РФ или Запада. Эту позицию она уже высказала на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча состоялась 29 сентября в Вильнюсе, где с визитом находится Макрон и где сейчас вынужденно находится Тихановская. Французский президент пообещал ей содействовать в урегулировании политического кризиса в Белоруссии и в освобождении всех политических заключённых.

По мнению заместителя завкафедры международных отношений и дипломатии МосГУ Юрия Разживина, эти переговоры грубо нарушают дипломатический протокол и не имеют особого смысла. Он подчеркнул, что такая встреча никак не может повлиять на ситуацию в Белоруссии, так как у Тихановской нет полномочий, чтобы представлять страну на международной арене.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после состоявшихся выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. Часть жителей страны считают, что выборы были сфальсифицированы и на самом деле их выиграла Тихановская, писал NEWS.ru.