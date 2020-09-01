Тихановская оценила идею создания оппозиционной партии в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/21c542a6-ec57-11ea-bfec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская поддержала идею создания в стране оппозиционной партии «Вместе».

Об этом говорится в заявлении политика, распространённом её пресс-службой. Вечером 31 августа белорусский политик Виктор Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, и его сторонники объявили о создании политической партии «Вместе». Свою инициативу Бабарико озвучил в видеообращении, которое было записано заранее.

Создание новых политических партий — позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право, — заявила Тихановская.

Ранее она выражала категорическое несогласие с двумя утверждениями, услышанными ею в заявлении штаба Бабарико. Одно из них гласит, что оппозиция не смогла победить на президентских выборах, второе — что для неё первостепенной задачей является конституционная реформа, передаёт РИА Новости.

1 сентября, как писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что оппозиция в Белоруссии готова пообщаться с российскими властями, если такой запрос поступит из Москвы.