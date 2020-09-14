Тихановская обратилась к Путину перед встречей с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/886f6078-f67e-11ea-a497-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину перед его встречей с белорусским президентом Александром Лукашенко. По её словам, принятые в ходе двусторонних переговоров договорённости не будут иметь юридической силы и будут пересмотрены новой властью.

Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первой».

Она напомнила, что белорусы отказали Лукашенко в доверии и поддержке на выборах.

14 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил, что встреча двух глав государств продлится столько, «сколько потребуется».

В пресс-службе президента Белоруссии ранее отмечали, что лидеры проведут встречу в формате «один на один». В процессе разговора президенты обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, союзные отношения, международные проблемы и не только.

Для Лукашенко эти переговоры пройдут в рамках первого зарубежного визита после выборов, прошедших 9 августа. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%, писал NEWS.ru.