Тихановская обозначила план по срокам нахождения у власти

https://static.news.ru/photo/eadec682-386d-11eb-bae1-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: ALEX HALADA via www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что рассчитывает возглавить страну «на 45 дней» переходного периода на время подготовки новых выборов.

Руководителем на 45 дней, надеюсь, — ответила Тихановская на вопрос о том, считает ли она себя будущим руководителем страны.

Она добавила, что крайне важно начать переговоры с действующим руководством страны, чтобы добиться освобождения политзаключённых и наладить диалог, который позволит начать подготовку к новым выборам в стране, пишет Lenta.ru.

Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь — вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях, — отметила представительница оппозиции.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с начала августа. Самые массовые из них проходят по выходным дням. Поводом для выступлений послужили итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают результаты сфальсифицированными, они уверены, что борьбу за пост президента выиграла Светлана Тихановская. Митингующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Накануне NEWS.ru сообщал о задержании более сотни участников протестных акцией в стране.