Тихановская: новые выборы в Белоруссии должны быть назначены до конца года

https://static.news.ru/photo/eef7d4e4-1544-11eb-bc19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila/www.imago-images.de/Global Look Press

Новые выборы президента Белоруссии должны быть назначены в течение 2020 года, заявила экс-кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Такое заявление она сделала в ходе встречи с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Дании.

Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года, — говорится в её Telegram-канале.

В ходе встречи обсуждался процесс назначения новых выборов и то, какие страны могут принимать участие в этом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РБ Александр Лукашенко обещал больше не баллотироваться в президенты. Об этом рассказал член избирательного штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, добавив, что верит словам главы государства.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против нечестно выигравшего президентские выборы Лукашенко. Люди требуют отставки президента, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом.