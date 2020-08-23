Тихановская не будет участвовать в новых выборах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e2808d6a-e5f5-11ea-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская не намерена принимать участие в новых выборах главы государства, если они будут назначены. При этом она не исключила, что баллотироваться будет её муж — блогер Сергей Тихановский.

Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась, — сказала она в интервью польскому изданию Wyborcza.

Тихановская пояснила, что не собирается продолжать заниматься политикой, а нынешняя деятельность является просто её обязанностью.

Она отметила, что её супруг скорее всего вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства.

Собственно, поэтому мы добиваемся организации новых выборов, — сказала Тихановская.

Она также добавила, что новую попытку баллотироваться может предпринять и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, если власти выполнят требование оппозиции об освобождении политических заключённых

ЦИК Белоруссии отказал Сергею Тихановскому в регистрации кандидатом на пост президента. В настоящее время он находится в СИЗО после пикета в Гродно. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту призывов к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам.

Тихановская в настоящее время находится в Литве. Она сделала ряд заявлений, призывая белорусов продолжать протестные акции. Как писал NEWS.ru, в МИД России полагают, что эти действия продиктованы давлением со стороны Запада.