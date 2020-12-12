Тихановская назвала ошибкой уверенность в поддержке со стороны Евросоюза

https://static.news.ru/photo/f8084af8-3dd2-11eb-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская разочарована действиями стран Евросоюза, которые при всех словах поддержки на деле оказались бессильны чем-либо помочь белорусской оппозиции. Она назвала ошибкой уверенность в поддержке со стороны ЕС.

В интервью американскому журналу The New Yorker она рассказала , что вместе со своими сторонниками старается поддерживать внимание мирового сообщества на своём положении. Но политик признаётся, что всё больше людей испытывает разочарование и опустошение.

Когда я была обычным человеком, то считала, что Европа такая близкая и большая, а её лидеры столь могущественны, что обязательно что-нибудь сделают, они просто не могут сидеть сложа руки. Сейчас я вижу, что они выражают обеспокоенность и солидарность, но на самом деле ничего не могут сделать, — сетует Тихановская.

По её словам, европейские лидеры всегда осторожничают и действуют с оглядкой на Россию, что является для неё и её соратников «болезненным». Тихановская подчёркивает, что не перестаёт напоминать Европе о безвинно страдающих белорусах, постоянно взывая к совести европейских политиков. Она считает невероятным, что ЕС громко декларирует необходимость соблюдать права человека, но при этом в соседнем государстве эти права агрессивно ущемляются.

Тихановская боролась за пост президента Белоруссии, но, по официальным данным, уступила на августовских выборах действующему главе государства Александру Лукашенко с большим отставанием. Европа отказывается признавать результат выборов, но Лукашенко остаётся на посту.

С итогами голосования не согласны и многие граждане Белоруссии — они считают, что выборы были сфальсифицированы, а на самом деле выиграла Тихановская. Уже более четырёх месяцев в стране продолжаются массовые акции протеста.

Как ранее писал NEWS.ru, милиционеры задержали во время несанкционированной воскресной акции протеста в Минске более 300 человек. Они нарушили закон о массовых мероприятиях, заявил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.