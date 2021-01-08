Тихановская назвала оптимальное время для проведения выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fd84a3a4-534a-11eb-b76c-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Julius Kalinskas via imago-images.de/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская убеждена, что новые выборы главы государства и референдум по новой конституции республики должны пройти до конца 2021 года. В них не должен участвовать действующий глава государства Александр Лукашенко.

В 2020-м мы заявили, что не считаем его президентом. Значит, мы не примем никаких его фейков вместо конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно — никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия. Новые выборы и народный референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко, — написала Тихановская в своём Telegram-канале.

Она считает, что изменение конституции страны при действующей власти будет являться манипулятивным проектом. В ближайшее время офис оппозиционера представит предложения по проекту новой конституции.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых Лукашенко набрал 80,1% голосов. В стране начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Оппозиция и её сторонники считают Тихановскую победителем. По её инициативе в стране был создан координационный совет по транзиту власти. Почти все его члены были либо арестованы, либо уехали в Европу. Тихановская также находится за границей. Она объявлена в международный розыск в России и Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал, что встречался с задержанными оппозиционерами в СИЗО КГБ, чтобы поговорить. Он хотел узнать, какая бы была Белоруссия, если бы они пришли к власти. Политик подчеркнул, что не желает об этой встрече.