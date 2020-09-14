Тихановская: Лукашенко рано или поздно оставит власть

https://static.news.ru/photo/7003683a-f71a-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Бывший кандидат на должность президента Белоруссии и главный оппонент нынешнего лидера республики Александра Лукашенко Светлана Тихановская написала статью, в которой изложила дальнейшие планы оппозиции.

По словам политика, антиправительственные силы в стране продолжат проводить массовые акции и бойкотировать государственный аппарат. Также оппозиция намерена и дальше поддерживать бастующих рабочих заводов.

Обращаясь к протестующим против правления Лукашенко, Тихановская заявила, что они должны «держаться вместе».

Нет вопроса в том, победим ли мы. Мы уже победили, — написала политик.

Как отметила Тихановская, в жизни республики уже пройдена точка невозврата. Она уверена: Луашенко рано или поздно придётся уйти со своего поста.

У него нет будущего в качестве лидера этой страны, и это только вопрос времени, когда он уйдёт из власти. Но сейчас мы должны продолжать наши усилия. И мы знаем по опыту, что именно нам нужно делать, — сообщается в статье Тихановской, опубликованной в Washington Post.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как ранее писал NEWS.ru, Тихановская высказалась о планах России выдать кредит белорусской республике. По её словам, в этой ситуации россияне должны понимать, что их деньги пойдут на подавление протестов в стране.