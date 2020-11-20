Тихановская инициировала признание ОМОН РБ террористической организацией

https://static.news.ru/photo/c4df5580-2b63-11eb-a4e2-fa163e074e61_660.jpg Стефан Блок и Светлана Тихановская Фото: tsikhanouskaya/t.me

Отряд милиции особого назначения (ОМОН) Белоруссии и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД страны будут признаны террористической организацией, заявила лидер оппозиции государства Светлана Тихановская.

Такое заявление она сделала в ходе встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, говорится в её официальном Telegram-канале.

Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими, — подчеркнула она.

По её словам, все сотрудники организаций, которые не уволятся до окончания расследования, станут соучастниками. Они попадут под санкции, а их имущество будет арестовано.

На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа, — заключила она.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Они вспыхнули после проведения в республике президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что итоги голосования сфальсифицированы и выиграла выборы главный соперник Лукашенко — Светлана Тихановская. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале сентября в Белоруссии была задержана и арестована один из членов президиума Координационного совета Мария Колесникова. Власти пытались выдворить её из страны, но она во время фактической депортации порвала паспорт.