Тихановская и Алексиевич обратились за поддержкой в международные структуры

https://static.news.ru/photo/58ab5278-9482-11eb-ac66-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Heikki Saukkomaa via www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что вместе с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич обратилась к международным организациям с призывом оказать поддержку Координационному совету (КС) оппозиции.

Сегодня вместе со Светланой Алексиевич (член президиума Координационного совета, ранее выехала в Германию. — NEWS.ru) и 55 членами основного состава Координационного совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе — ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС, — говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в Telegram-канале её пресс-службы.

Уточняется, что многие члены и лидеры Координационного совета находятся в заключении или были вынуждены покинуть территорию Белоруссии, что лишает их возможности голосовать при принятии решений. Как подчеркнула экс-кандидат в президенты, КС действует исключительно в правовом поле, но власти РБ оказывают давление на него, в том числе через уголовное преследование.

Как сообщал NEWS.ru, в Белоруссии в перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, включены оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко. КГБ объявило их в международный розыск. Также подготовлены документы об их экстрадиции из стран ЕС. Помимо Тихановской и Латушко, в качестве обвиняемых по уголовному делу «акт терроризма, совершённый организованной группой», привлечены 18 человек.