Тихановская: Евросоюз расширит санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/02d46064-27ff-11eb-add4-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Евросоюз в ближайшее время расширит список белорусских должностных лиц, попадающих под персональные санкции. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, не уточнив, откуда у неё появились такие данные.

Договариваемся с другими странами, чтобы они расширили санкционные списки. Работаем над экономическими санкциями по бизнесам и государственным компаниям. Ожидается, что страны Евросоюза вот-вот расширят список персональных санкций до 200 плюс фамилий, — цитирует РИА Новости заявление политика.

Тихановская подчеркнула, что оппозиция также добивается «пересмотра международных программ поддержки, чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу». По её словам, оппозиция за рубежом запускает процесс подачи документов в суды, инициирует международные расследования, пытается созвать международный трибунал по преступлениям против человечности. Кроме того, разрабатывается база, в которую любой желающий может конфиденциально прислать свидетельства преступлений против белорусов и получить амнистию.

Также Тихановская заявила, что добивается того, чтобы белорусский ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии были признаны другими странами экстремистскими организациями. Кроме того, оппозиция работает над программами помощи пострадавшим белорусам, малому бизнесу и независимому профсоюзному движению.

Вместе с тем ведётся работа над отключением Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращением кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.

Ранее Светлана Тихановская призвала ввести санкции в отношении бизнесменов, поддерживающих действующую белорусскую власть. Об этом она заявила в ходе выступления на международном форуме по безопасности и политике Riga Conference.

Тихановская также призвала власти Евросоюза перейти к более решительным действиям в отношении властей Белоруссии. Тихановская обратилась к Нацбанку Латвии с призывом прекратить сотрудничество с госбанками Белоруссии, а также расширить санкции в отношении государственных компаний, увольняющих бастующих работников.

До этого власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Все попавшие под ограничения представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, размещённые в ЕС, будут заморожены. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. Но после оглашения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых выборов и отставки Лукашенко, писал NEWS.ru.