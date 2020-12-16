Тихановская анонсировала новые санкции ЕС против властей Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fbd11a52-3f94-11eb-a01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Страны Европейского союза в начале 2021 года обсудят четвёртый пакет санкций против властей Белоруссии, сообщила лидер белорусского протеста Светлана Тихановская.

Следующий пакет будет обсуждён в Европе в начале следующего года, — написала она в своём Telegram-канале.

Также она подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что постоянные представители стран — членов ЕС 16 декабря согласовали третий пакет санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, которые ответственны за фальсификацию президентских выборов в республике и нарушение прав человека. По данным Тихановской, в него вошли 29 физических и семь юридических лиц. Информацию опубликуют в официальном журнале Евросоюза 17 декабря.

Политик провела встречу с министром иностранных дел ЕС Жозепом Боррелем. Они обсудили санкции против белорусских властей, а также говорили о более жёстких точечных мерах.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская

В Европе белорусские выборы назвали недемократичными и нелегитимными. В октябре ЕС ввёл санкции против 40 чиновников республики и силовиков. В ноябре они были расширены. Под их действие попали Лукашенко и его сын Виктор.

Ранее NEWS.ru писал, что расширить санкции в отношении Белоруссии призвала ЕС Тихановская. Она от лица оппозиции выразила благодарность ЕС за уже введённые ограничения, но при этом подчеркнула, что список мер слишком мал. Кроме того, она заявила, что Германия должна с большей ответственностью подходить к вопросу поддержки Белоруссии и подать в этом пример другим странам сообщества.