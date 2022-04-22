The Telegraph: страны НАТО поставляли России оружие в обход запрета ЕС

Франция и Германия поставляли России оружие для спецоперации на Украине, передаёт издание The Telegraph. Издание ссылается на закрытый доклад, которым поделился с газетой член Европарламента от Румынии Кристиан Терхес. Согласно нему, общая стоимость бомб, реактивных снарядов, ракет и пушек составила 273 миллиона евро.

Издание обвинило Францию и Германию в отказе от эмбарго на покупку российского газа. Кроме того, в статье идёт речь о ещё одной претензии. По данным The Telegraph, Париж и Берлин поставляли оружие и товары двойного назначения в Россию в обход запрета ЕС на оружейный экспорт, введёный в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ.

Немецкие фирмы воспользовались «лазейкой» в эмбарго, продав на 121 миллион евро оборудование двойного назначения, включая «винтовки и спецтехнику». В Германии же заявили, что продавали России это оборудование только после того, как Россия гарантировала, что оно предназначено для гражданского использования, — говорится в материале.

Что касается Франции, по информации издания, Париж поставлял вооружение на сумму около 152 млн евро. The Telegraph считает, что «бомбы, ракеты и торпеды» компании поставляли наряду с тепловизорами для «более чем одной тысячи российских танков» и «навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов».

Ранее в Германии пользователи Twitter высказали возмущение по поводу поведения посла Украины Андрея Мельника, который постоянно требует поставлять Киеву всё больше оружия. Многие из них напомнили дипломату, что Германия не является участником данного конфликта, а часть разозлённых немцев призвала его наконец-то извиниться и покинуть страну.