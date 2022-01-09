Террористы, а не протестующие: Казахстан расследует причины беспорядков

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Правоохранительные органы Казахстана проведут расследование о причинах беспорядков в стране. Итоги расследования представят мировому сообществу. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу, — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что правоохранители республики противостоят террористам, а не мирным протестующим. как это преподносят некоторые СМИ. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Казахстан подвергся вооружённой агрессии хорошо скоординированных террористическх групп, прошедших подготовку за границей.

По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок, — говорится в сообщении МИД.

Что касается времени присутствия миротворческих сил ОДКБ в республике, то они покинут Казахстан сразу после стабилизации ситуации «при первом обращении казахстанской стороны».

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.