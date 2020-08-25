Telegram поменял флаг Белоруссии в эмодзи на оппозиционный

https://static.news.ru/photo/6312d4a8-e6e9-11ea-a9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

Мессенджер Telegram поменял в наборе эмодзи красно-зелёный государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который использует оппозиция страны. При этом он сделан анимированным.

В самом наборе флаг остаётся по-прежнему красно-зелёным, но если отправить его отдельным сообщением, он трансформируется в стяг, ставший символом противостояния официальной власти. Чтобы стяг при отправке поменял цвет, у пользователя должны быть подключены крупные стикеры.

Если же флаг отправить с текстовым сообщением, он останется в традиционных цветах и обычного размера.

10 августа основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер включил инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы обеспечить доступ пользователям на фоне перебоев с Интернетом в стране.

15 августа было объявлено, что в мессенджере стал доступен белорусский язык. На него можно переключиться в настойках, по умолчанию соцсеть предлагает его новым пользователям, у которых язык операционной системы — белорусский.

Тогда же Telegram запустил опрос, поинтересовавшись, за кого пользователи проголосовали на президентских выборах. Его особенностью стало то, что отдать голоса за кандидатов могли только люди, заходящие в мессенджер из Белоруссии. Лидером опроса стала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Помимо этого, через несколько дней после голосования на фоне начавшихся в стране протестов оппозиционные Telegram-каналы опубликовали стикеры, выполненные в бело-красных цветах. Их лозунги гласят: «Мы победим», «Нет насилию» и «Нас много». Проправительственные каналы ответили на это своим набором стикеров — в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Они предложили такие лозунги как «Отстоим Батьку», «Позор предателям», «За порядок в стране» и «#ямыбатька».

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Анны Канопацкой и Андрея Дмитриева на итоги выборов. Там отметили, что Центризбирком не принимал решение о признании итогов голосования недействительными, а значит, жалобы не относятся к компетенции суда.