Тбилисский формат: Баку и Ереван поговорили без посредников Главы МИД Азербайджана и Армении собрались в столице Грузии, чтобы ещё раз поискать пути урегулирования

Фото: mfa.am

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в грузинской столице уже получила среди экспертов неофициальное название «тбилисский формат». Впервые за последние годы должностные лица стран столь высокого ранга встретились друг с другом без посредников. Эксперты отмечают, что прошлые трёхсторонние переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, Москве и Сочи привели к важным договорённостям, но их реализация буксует, поэтому требуются новые конкретные механизмы. Главы внешнеполитических ведомств, судя по официальным сообщениям и отдельным заявлениям политиков, как раз и обсуждали эти шаги. Насколько удалось это сделать в Тбилиси — в материале NEWS.ru.

Баку напомнил Москве о её обязательствах

Тон встрече, как уверены многие эксперты, задало выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Накануне он назвал причины задержки процесса урегулирования. Это армянские вооруженные формирования, которые, несмотря на прежние договорённости, не покинули Карабах, бездействие Еревана по налаживанию транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой и заявления армянского руководства о статусе Карабаха, хотя эта тема была снята сразу после ноября 2020 года.

Азербайджанский лидер напомнил о статусе России — не посредника, а одного из участников процесса: «Российская сторона также подписала Декларацию от 10 ноября». Баку в вежливой форме предложил Москве «принудить» Ереван выполнять трёхсторонние договорённости.

Фото: president.az Ильхам Алиев

По итогам встречи внешнеполитические ведомства ограничились заявлениями в формальном ключе. Впрочем, это не говорит об отсутствии диалога — официальные пресс-релизы часто составляются так, чтобы не вредить ходу переговоров. МИД Азербайджана сообщил, что «была подчёркнута необходимость полного выполнения всех положений Трёхстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России, в частности, вывода Вооружённых сил Армении с территории Азербайджана».

Армянский МИД обратил внимание на другие аспекты: «Министр Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорнокарабахского конфликта, и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с её международным мандатом».

Однако опрошенные NEWS.ru бакинские эксперты обратили внимание на то, что повестка встречи глав МИД была намечена ещё 6 апреля в Брюсселе, когда лидеры двух стран провели переговоры при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. В его заявлении тогда говорилось, что стороны условились поручить министрам иностранных дел конкретную задачу — заняться подготовкой будущего мирного договора, в котором были бы урегулированы все необходимые вопросы. Также Мишель подчеркивал важность делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, к чему давно призывала и Россия. Для этого было решено созвать совместную пограничную комиссию до конца апреля.

В Баку задают вопрос: если прежние договорённости не находят своего практического применения, есть ли смысл в новых встречах на высшем уровне?

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов считает, что такие переговоры нужны, чтобы понять, кто за что ратует.

Мы работаем над поствоенной мирной ситуацией и ожидаем того же от армянской стороны. Но Ереван пока не может отыскать в себе силы, чтобы разобраться в себе и говорить по существу — каким же должен быть этот мир? Реваншизм должен остаться в прошлом. Но мы знаем, что в глубине Карабаха, где проживает армянское меньшинство, есть незаконные вооружённые формирования. Обещания вывести их до конца июня не выполнены. Мы на всех уровнях готовы с ними встречаться, но с тем, чтобы разговор шёл по существу. Есть у Баку печальный опыт, когда Ереван деструктивно подходил к мирным переговорам — при президентах Кочаряне, Саргсяне. И эта порочная практика продолжается при премьер-министре Пашиняне. Переговорный процесс они подрывали системно, в результате чего осенью 2020 года произошла контрнаступательная операция — это был наш последний аргумент. И сейчас идёт подрыв переговорного процесса — после трёхсторонних заявлений, деклараций, договорённостей, — пояснил бакинский политолог.

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS Глава европейского совета Шарль Мишель (в центре), премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на встрече в Брюсселе

Зангезурский коридор соединит два континента

В Ереване не согласны, что руководство страны игнорирует постконфликтное урегулирование. Как отметил в беседе с NEWS.ru политолог Эдгар Аракелян, комиссия по определению границы между двумя странами уже провела заседание, в скором времени она соберётся ещё раз. Разблокированием транспортных коммуникаций на Южном Кавказе занимается трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, напомнил ереванский эксперт.

Армянские власти много раз заявляли, что коммуникационные вопросы, о которых говорится в трёхстороннем соглашении, не имеют отношения к так называемому Зангезурскому коридору. Они не согласны с тем, что эту дорогу, проходящую по её территории из Азербайджана в Турцию, Ереван не сможет полностью контролировать. У нас есть договорённости открыть пути. Есть, например, дорога из Армении к Чёрному морю — по территории Грузии. Она полностью находится под контролем Тбилиси. А дороги, которые идут в Азербайджан, на армянской территории должны полностью контролироваться Ереваном, — сказал он.

По словам политолога Аракеляна, у вице-премьеров, обсуждающих эту проблему, нет сомнений, что дороги должны принадлежать тем государствам, по которым они проходят. В Ереване не готовы согласиться с Баку, который настаивает на том, чтобы на пути в Нахичеванскую республику и Турцию не было армянских таможенников и пограничников.

Дорога через Сюникскую область Армении обсуждается с середины 1990-х, с момента окончания первой карабахской войны. Ереванские эксперты утверждают, что второй президент Армении Роберт Кочарян даже фактически согласился с этим проектом, но в итоге он так и не оказался осуществлённым, а в 2001 году проект и вовсе исчез из повестки урегулирования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Трёхстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении говорится, что Ереван обязан гарантировать «безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Название «Зангезурский коридор» эта дорога получила в Баку. Здесь подчёркивают её экстерриториальный статус, согласно трёхсторонним договорённостям.

Мы не оспариваем территориальные основы Армении, у неё будут возможности для контроля. Экстерриториальность означает, что любая страна может воспользоваться этим коридором для экономического взаимодействия, — говорит политолог Тофик Аббасов. — Он не будет иметь военно-технического предназначения. В чисто экономических целях им смогут воспользоваться ещё и Россия, Турция, Иран — все, кого интересует Южный Кавказ в качестве территории для доставки грузов с одного континента на другой. Армения пытается тянуть время, но это безуспешная попытка. У нас есть альтернативная договорённость с Ираном о прокладке дороги вдоль его границы, пятью километрами южнее, но тогда Армения останется у разбитого корыта. Мы же говорим о новых реалиях, о новых коммуникационных схемах, об открытии региона для транснациональных крупных компаний — много работы впереди, а Армения пытается обратиться вспять.

Карабах должен избежать новых боестолкновений

В Баку указывают ещё на один пункт Трёхстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, который не спешит выполнять Ереван — это пункт 4. Он предусматривает вывод армянских вооружённых формирований из Карабаха. Присутствие на азербайджанской территории людей, незаконно имеющих оружие, становится источником напряжённости в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Российский политолог Сергей Марков не исключает, что наличие армянских вооружённых формирований в Карабахе может привести к реальным боевым действиям.

Ситуация серьёзная. Есть множество заявлений Баку, что противная сторона не выполняет договорённости, что там происходят постоянно вооружённые провокации. Как самостоятельно Азербайджан обеспечил выполнение резолюций ООН о своей территориальной целостности, так ему придётся обеспечить выполнение трёхсторонних договорённостей — провести демилитаризацию. Сложная ситуация ещё в том, что там находятся российские миротворцы, но у них нет мандата вступать в боевые столкновения. Они охраняют мирное население, обеспечивают передвижение, в случае боестолкновений они обязаны отойти в сторону. Сергей Марков генеральный директор Института политических исследований

Фото: MOD Russia/Global Look Press Российские миротворцы охраняют мирное население

По мнению политолога Маркова, возобновление войны в Карабахе маловероятно, поскольку армянская армия уступает азербайджанской и не имеет укреплённых позиций, какие были у неё накануне событий осени 2020 года. Если дело дойдёт до военного обострения, то оно способно принять форму боевой операции, небольших столкновений, по итогам которых Азербайджан займёт позиции армянских сил в Карабахе.

Но есть надежда, что обострения не произойдёт. Судя по заявлению в Тбилиси главы МИД Армении Арарата Мирзояна, Ереван остаётся приверженцем политического урегулирования в регионе. При этом армянские эксперты не исключили, что двусторонние встречи между представителями Баку и Еревана способны оказаться более эффективными, чем переговоры с участием посредников.

Разумно встречаться напрямую и обговаривать все проблемы, — считает политолог Эдгар Аракелян. — Посредники ведь имеют свои интересы в этой ситуации. Если между соседями есть проблема, то только они могут её решить. Параллельно идёт и армяно-турецкий диалог, впервые недавно по телефону поговорили наш премьер-министр и президент Турции. Конструктивный подход к этим вопросам будет способствовать открытию коммуникаций между всеми нашими странами.

Власти Грузии поступили согласно этим замыслам — они гостеприимно организовали для Баку и Еревана площадку для встречи, но не стали рядиться в тогу миротворцев.