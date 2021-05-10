Узбекистан отказался размещать у себя иностранных военных

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Размещение иностранных военных баз и объектов на территории Узбекистана невозможно, поскольку это не предусмотрено оборонной доктриной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и чёткие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов, — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Он пояснил, что данный принцип присутствует не только в оборонной доктрине, но и в Конституции Узбекистана, а также в концепции внешней политики страны. Собеседник агентства добавил, что республика придерживается принципа неучастия в вооружённых конфликтах и миротворческих операциях за рубежом.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написало о возможности размещения в странах Средней Азии американских войск, которые выводятся из Афганистана. В Белом доме лучшим местом для передислокации войск считают Узбекистан и Таджикистан.