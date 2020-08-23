«Там никого не осталось?»: Лукашенко с автоматом спросил про протестующих

https://static.news.ru/photo/a84c8238-e565-11ea-8ef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолёте ко Дворцу Независимости в Минске. Глава государства, спустившись с трапа, интересуется протестующими. При этом он держит в руках автомат.

Там никого не осталось, да? — спрашивает политик у силовиков.

Официальный Telegram-канал президента «ПУЛ Первого» опубликовал видео прилёта Лукашенко. Судя по кадрам, с президентом идут силовики, которые готовятся к разгону протестующих. Ролик был снят час назад.

По последним данным, сторонники оппозиции Белоруссии отошли от Дворца Независимости в Минске, который является резиденцией главы государства Александра Лукашенко.

Ранее к резиденции Лукашенко подошла большая колонна протестующих. Люди хотели пройти мимо президентского дворца к площади Государственного Флага, однако дорогу им преградили силовики. По центру кордона стояли водомёт, автомобили для разгона демонстраций и бойцы ОМОНа со щитами. Кроме того, на территории резиденции засняли передвижение БТР и отряда военных.

В стране уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Это уже шестой президентский срок Лукашенко. В кресле главы государства он находится 26 лет, писал NEWS.ru.