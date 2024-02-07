Наблюдатель объяснил причины активности на выборах в Азербайджане Наблюдатель Бабаев: активность выборов-2024 связана с возвратом Карабаха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборы президента Азербайджана

Выборы президента Азербайджана в этом году проходят с большим ажиотажем среди избирателей, заявил NEWS.ru наблюдатель от областной комиссии Гаджи Бабаев. Он подчеркнул, что такой активности никогда не было. По мнению Бабаева, ажиотаж связан с достижениями главы государства Ильхама Алиева, в частности с возвращением земель Карабаха в состав республики.

Такой активности никогда не было. Знаете почему? Потому что 30 лет все молчали о захваченных землях. А наш президент за 44 дня их освободил. Я знал, что он знает свободно несколько языков, но его способности как главнокомандующего стали для нас большим сюрпризом, — отметил Бабаев.

Внеочередные выборы президента Азербайджана стартовали в 08:00 по местному времени, они проводятся на 6,5 тысячи избирательных участках в 125 округах. В этом году на выборах представлены семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Отмечается, что сам Алиев также уже отдал свой голос. Традиционно он голосует на избирательном участке в школе № 6 Баку, однако в этот раз он символически выбрал избирательный участок в Ханкенди. По состоянию на 13:00 явка на выборах президента Азербайджана составляет 43,21%.