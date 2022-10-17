Таджикистан проверит данные о причастности сограждан к теракту в Белгороде МИД Таджикистана проверит сообщения о причастности сограждан к теракту на полигоне в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка мобилизационных граждан

Посольство Таджикистана в Москве проверяет сообщения о причастности сограждан к теракту на полигоне в Белгороде, сообщила пресс-служба МИД республики. Ранее Telegram-канал Baza написал, что стрельбу открыли 23-летний Мехроб Рахмонов и 24-летний Аминзод Эсхон. По данным издания, они были призваны в ВС РФ в качестве добровольцев и 11 октября прибыли в воинскую часть.

Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту, — сказали в МИД.

По информации Минобороны России, двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, пожелавшим принять участие в спецоперации на Украине. В результате погибли 11 человек и 15 получили ранения. Нападавшие уничтожены ответным огнем. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Среди погибших оказались жители Московской, Мурманской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской областей, Якутии, а также один уроженец Украины.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших. Он также заверил, что всем раненым оказывается вся необходимая помощь.