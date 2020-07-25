Таджикистан просит у России возобновить авиасообщение

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Власти Таджикистана проинформировали российские власти о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией.

Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с РФ. При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований, — заявили в департаменте информации и печати МИД Таджикистана журналистам РИА Новости.

В данный момент таджикские дипломаты ожидают ответа от своих российских коллег.

В настоящее время между Россией и Таджикистаном каждые два дня летают только чартерные рейсы из Москвы в Душанбе для вывоза таджикских граждан. Они выполняются авиакомпаниями «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр».

NEWS.ru писал, что с 1 августа Россия возобновит регулярные и чартерные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. Авиакомпании смогут отказывать иностранцам в полёте в Россию без отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.