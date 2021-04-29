Таджикистан и Киргизия создадут группу для разрешения конфликта на границе

https://static.news.ru/photo/90c6ace6-a974-11eb-a4ab-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Власти Киргизии и Таджикистана создадут рабочую группу по урегулированию конфликта на границе. Об этом заявили в киргизском МИД журналистам РИА Новости.

Стороны договорились о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств, — говорится в сообщении.

На приграничной территории встретились представители обеих стран, среди которых присутствовали руководители спецслужб, пограничных ведомств, а также губернаторы областей, где произошёл конфликт.

Стороны также договорились об отведении войск и военной техники от зоны конфликта в места постоянной дислокации. Переговорный процесс будет продолжен.

По данным властей Киргизии, в настоящее время обстановка на границе стабилизировалась, в трёх сельских округах установлены блокпосты и введён особый режим. Власти эвакуировали 13,5 тысячи человек, все они жители восьми приграничных сёл. В пресс-службе мэрии города Исфара рассказали РИА Новости, что стрельба не возобновлялась с момента прекращения огня.

Ранее пресс-служба Минздрава Киргизии сообщила, что число погибших граждан Киргизии в результате конфликта возросло до 13 человек, ещё 121 человек пострадал. 25 человек доставили спецбортом из Баткена в Бишкек, они находятся в больницах. Состояние двух человек оценивается как тяжёлое, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном состоянии.

В пресс-службе таджикского города Исфара заявили о трёх погибших гражданах, 31 человек, в том числе мэр города, получили ранения.

Конфликт произошёл 28 апреля на баткенском участке границе Киргизии и Таджикистана. Представители Таджикистана пытались установить на опоре ЛЭП камеры видеонаблюдения, а их оппоненты из Киргизии пытались им помешать. В результате стороны закидали друг друга камнями. На следующий день конфликт обострился и началась стрельба.