Таджикистан и Киргизия сообщили об отправке миротворцев в Казахстан

Таджикистан и Киргизия приняли решение отправить вооружённый контингент в рамках миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан, передают информационные агентства «Ховар» и Knews. Парламенты государств одобрили отправку войск в самое ближайшее время.

Вопрос об отправке вооружённых сил за границу был единственным в повестке прошедшего заседания парламента Таджикистана. — сообщает «Ховар».

В парламенте Киргизии в поддержку отправки войск высказались 69 депутатов, семь проголосовали против.

Киргизия направит в Казахстан 150 военнослужащих, 11 автомобилей и восемь единиц бронетехники, — отметил заместитель председателя кабинета министров и председателя Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента Касым-Жомарта Токаева.

Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, продолжительность нахождения войск организации в Казахстане составит от нескольких дней до нескольких недель. Общая численность группировки коллективных миротворческих сил в настоящее время составляет порядка 2500 человек. Всего же в миротворческие силы ОДКБ входят 3,6 тысячи частей и соединений, и в случае необходимости, по словам генсека, группировка в Казахстане может быть усилена.