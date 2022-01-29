Таджикистан и Киргизия. Почему спор не прекращается?

Едва закончилась акция вооружённых сил ОДКБ в Казахстане, когда таджикский и киргизский контингенты совместно обеспечивали безопасность, как раздались выстрелы на границе между Таджикистаном и Киргизией. Если суммировать ситуацию в самом кратком виде, то можно сказать, что это последствия распада СССР, которые и спустя 30 лет дают о себе знать в самой болезненной форме. То же самое, кстати, относится и конфликту вокруг Украины и противостоянию между Россией и Западом, который привлекает к себе сейчас основное внимание. В обоих случаях корни уходят именно в исторически недавние решения, столь драматическим образом перечеркнувшие жизнь народов Советского Союза, а, точнее говоря, исторической России.

MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Для понимания же сути пограничного таджико-киргизского конфликта необходимо обратиться к ещё более ранним временам, а именно к моменту национально-территориального размежевания Средней Азии.

До захвата власти большевиками на её территории никакого национального деления не имелось, существовали русские области, Хивинское ханство и Бухарский эмират, находившиеся в вассальной зависимости от императора. Более того, оседлое население тоже не различалось этнически, его называли общим именем «сарты». Часть сартов говорила на тюркских наречиях, часть — на персидских. Язык роли не играл, главным объединяющим фактором служила религия (суннизм, отличавший от персов шиитов и жителей Бадахшана — исмаилитов) и образ жизни.

И только большевики придумали разделение на узбеков и таджиков, когда начали нарезать национальные республики. Таджиками назвали всех говоривших на местном варианте персидского языка, узбеками — тюркоязычных, при этом не туркменов, не казахов и не киргизов. До большевиков казахов называли киргиз-кайсаками, а собственно киргизов — кара-киргизами.

Границы в условиях этнической чересполосицы были проведены, с одной стороны, весьма условно (персоязычные Бухара и Самарканд оказались в Узбекистане), с другой — запутанно, с многочисленными анклавами и аппендиксами. При СССР проблем особых не возникало — страна одна, потому все спорные вопросы решались быстро.

После распада единой страны оказалось, что, например, на территории Киргизии имеется несколько анклавов Таджикистана и Узбекистана, то есть населённых пунктов, окружённых территорией чужого государства. Также граница прошла поперёк долин и гор, отсекая части одной страны, при этом дороги, соединяющие эти территории, проходят по территории другой. В случае Киргизии это особенно частая ситуация — выход из долины, ей принадлежащей, в руках Узбекистана или Таджикистана. Нередко одна сторона улицы кишлака — Таджикистан, а другая — Киргизия, какой-нибудь арык прокопан так, что много раз переходит из страны в страну, а вода, напомним, в Средней Азии — величайшая ценность.

В апреле 2021 года, когда вспыхнули перестрелки на границе между Киргизией и Таджикистаном и погибли несколько десятков человек, причина заключалась в споре из-за доступа к воде. А недавний конфликт начался из-за неких строительных работ в спорном районе. Машина с песком должна была проехать по чужой территории, где её и остановили.

Сразу отметим, «верха» обеих стран не заинтересованы в раскрутке конфликта, поэтому всякий раз стычки удаётся быстро погасить. В этот раз на успокоение ушло менее суток. Глубинные причины лежат в тесной переплетённости локальных интересов различных групп, которые накладываются на государственное размежевание. Иными словами, в условиях взаимного недоверия и отсутствия привычки решать споры легальными способами и нехватки законодательной базы подобные конфликты неизбежны. Одно дело, когда спор за родник идёт просто между двумя сёлами, другое, когда соседние аулы принадлежат разным государствам, и за ними стоят пограничные войска во всеоружии.

Киргизия и Таджикистан — две наиболее бедные страны Средней Азии, обделённые природными ресурсами и плодородными землями. Их главный ресурс — рабочая сила, которую они поставляют в Россию. Если посмотреть на карту, то они вроде бы не маленькие страны, но подавляющая часть их территории непригодна для проживания, она занята хребтами Тянь-Шаня и Памира. Быстро растущее население скученно в перенаселённых долинах между гор. Антропологически киргизы и таджики сильно отличаются и перепутать их невозможно, в языке у них также ничего общего, одни — тюрки, вторые — персы. Таджики испокон веку вели оседлый образ жизни, киргизы были кочевниками.

Киргизия сегодня представляет единственную демократию в Средней Азии, с сильным охлократическим уклоном — за последние 16 лет там произошло три восстания, свергнувших действующих президентов. В стране многопартийный парламент, который потребовал значительных усилий от главы республики Садыра Жапарова, чтобы тот дал согласие на отправку контингента в Казахстан. Таджикистан — типичная автократия, где почти 30 лет правит семейный клан Эмомали Рахмона.

Садыр Жапаров SadyrJaparov1968/facebook.com

Но политические различия играют незначительную роль в спорах. При существующем проведении границ только максимальное стирание последних может дать спокойствие двум народам, столь опрометчиво вытолкнутых в самостоятельность в 1991 году. Но это означает необходимость найти высшего посредника. И здесь уже вызов для ОДКБ. Подобные конфликты подрывают дееспособность и привлекательность организации. Ведь между странами НАТО не бывает подобных стычек. ОДКБ оказывается неспособной их разрешать из-за отсутствия необходимых рычагов. И мнимая эффективность ОДКБ, продемонстрированная в Казахстане, разбивается о тот простой факт, что на самом деле это была эффективность Кремля, а ОДКБ служила лишь способом оформления его решений.

Поэтому можно предполагать, что если в дальнейшем ОДКБ получит своё развитие, то оно будет проходить по линии делегирования суверенитета его высшим органам, а по сути — России.