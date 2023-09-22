Сына экс-президента Армении обвинили в избиении четырех спецназовцев Сын экс-президента Армении Кочаряна стал фигурантом дела о нападении на полицию

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следственный комитет Армении выдвинул обвинения против сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона в избиении четырех сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката задержанного. Ранее сообщалось, что сам Кочарян-младший пострадал от действий полиции в ходе акции протеста в Ереване.

Следователь вручил нам решение о задержании Левона Кочаряна, где указано, что он избил четырех «красных беретов». Эти полицейские, которые подвергли Кочаряна пыткам, представили в СК сообщение о том, что были избиты с его стороны, — сказал адвокат Кочаряна Александр Кочубаев.

Он добавил, что было возбуждено уголовное дело, принято решение о задержании его подзащитного. Кочубаев назвал происходящее «правовым беспределом».

Ранее сообщалось, что у Левона Кочаряна было диагностировано сотрясение мозга. По данным СМИ, он был доставлен в больницу с антиправительственного митинга в Ереване. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Жители Армении начали выходить на митинги 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. Согласно данным республиканской полиции, в ходе протестов были задержаны 84 человека. Протестующие продолжают проводить акции, они перекрыли движение на площади Революции в центре Еревана.