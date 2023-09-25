Сына бывшего президента Армении Кочаряна арестовали на месяц Суд в Армении арестовал на месяц сына бывшего президента Армении Левона Кочаряна

Фото: Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

Левон Качарян

Ереванский суд арестовал на один месяц сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) его адвокат Александр Кочубаев. Молодой человек обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на антиправительственных акциях в центре Еревана.

Левон Кочарян арестован на месяц, — написал Кочубаев.

Адвокат вел текстовую трансляцию судебного заседания, которое началось вечером 24 сентября и закончилось утром 25 сентября. Следственный комитет Армении обвинил сына бывшего президента Армении в насилии над четырьмя силовиками. Кочубаев назвал обвинение в отношении Кочаряна-младшего правовым беспределом.

Ранее сообщалось, что у Левона Кочаряна было диагностировано сотрясение мозга. По данным СМИ, он был доставлен в больницу с антиправительственного митинга в Ереване. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Жители Армении начали выходить на митинги 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. Согласно данным республиканской полиции, в ходе протестов были задержаны 84 человека. Протестующие продолжают проводить акции, они перекрыли движение на площади Революции в центре Еревана.