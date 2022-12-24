Сын Лукашенко потренировался стыковать «Союз МС» к МКС

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай во время посещения Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина потренировался стыковать корабль «Союз МС» к МКС, сообщила пресс-служба главы государства. Отец наблюдал за ним со стороны.

Николаю предложили опробовать тренажер стыковки. По словам инструктора, проводившего экскурсию, в программе заложены также более 200 внештатных ситуаций и аварий, которые космонавты отрабатывают. Уточняется, что «стыковка» прошла успешно.

Лукашенко вместе с делегацией прибыл в Москву сегодня, 24 декабря. Глава государства ознакомился с работой центра, также планируется обсудить перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере. Сейчас в центре подготовки проходят отбор кандидаты на полет в космос от Белоруссии.

Во время визита Лукашенко подарил гендиректору Роскосмоса Юрию Борисову испеченный утром хлеб и, по его словам, любимое сало министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Уже в понедельник-вторник, 26–27 декабря, Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего года и обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.