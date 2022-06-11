Сын Лукашенко окончил школу с золотой медалью Сын президента Белоруссии Лукашенко Николай окончил школу с золотой медалью

Фото: YouTube

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай окончил школу с золотой медалью. Кадры вручения награды и аттестата опубликовал телеканала ОНТ. В честь этого события сам глава государства записал обращение к выпускникам. Он предстал перед молодыми людьми в неожиданном образе: в молодёжной одежде, включая футболку с надписью «Сын» и на фоне мотоцикла.

По словам главы белорусского государства, учёба в школе — тяжёлый этап, связанный с тем, что школьникам приходится заниматься «всем и сразу», в том числе изучать нелюбимые предметы и делать нелюбимую работу.

Лукашенко пообещал, что жить дальше станет легче, но лишь в том случае, если молодые люди точно определят свой путь и станут заниматься конкретными делами. Президент рекомендовал им вовремя идти на работу, создавать семьи и рожать детей.

У Александра Лукашенко трое сыновей: Виктор (1975 года рождения), Дмитрий (1980), Николай (2004). Старший сын является помощником главы государства по национальной безопасности.

Также президент Белоруссии имеет семерых внуков, трое из них — дети Дмитрия, а четверо — Виктора.