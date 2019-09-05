https://static.news.ru/photo/2e7ee744-cff3-11e9-8f5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель ДНР Владимир Цемах включён в список на обмен задержанными между Россией и Украиной.

Об этом осведомленный источник рассказал « Интерфаксу ». Цемах был похищен украинскими силовиками в июне 2019 года. Официальный Киев подозревал его в причастности к крушению малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс MH17.

Ранее, как передавал News.ru, Киевский апелляционный суд освободил мужчину из-под стражи. Судья назначила Цемаху новую меру пресечения — личное обязательство.