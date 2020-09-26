Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

https://static.news.ru/photo/ed34c4a0-017b-11eb-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Светлана Алексиевич Фото: ZUMA Press/Global Look Press

Советская и белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (2015 год) Светлана Алексиевич уехала в Германию. По словам её помощницы, этот отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета белорусской оппозиции.

У неё запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду. Это нормальная её жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия, — цитирует Telegram-канал «Подъём» ей помощницу.

На вопрос, когда Алексиевич намерена вернуться в Белоруссию, помощница ответила, что это будет зависеть от самочувствия писательницы и от того, как в республике будут развиваться события. До этого момента Алексиевич оставалась единственным членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, находящимся на свободе на территории республики.

Как писал NEWS.ru, в начале сентября в Минске неизвестные пытались проникнуть в квартиру Светланы Алексиевич. Она связалась с журналистами и попросила приехать к ней домой, «потому что ей звонят с неизвестных номеров и звонят в квартиру». Позже Алексиевич обратилась к русской интеллигенции с просьбой поддержать людей, не согласных с результатами президентских выборов в Белоруссии. По её словам, президент Белоруссии заявил, что не будет говорить «с улицей», а ведь это, добавила она, сотни тысяч людей, которые протестуют, потому что верят, что победят.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Выборы также не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.