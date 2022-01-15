Сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате достигла $260 млн

Заместитель акима (мэра) Алма-Аты Ильяс Усеров заявил, что предварительная сумма ущерба от беспорядков и терактов в бывшей столице Казахстана составляет $260 млн. Из них около $115 млн пришлось на долю субъектов бизнеса, отметил он на заседании штаба по восстановлению жизнеобеспечения города, сообщает РИА Новости.

Предварительные данные на сегодня, общая сумма ущерба составила порядка 112,6 миллиарда тенге, из них по субъектам бизнеса 67 миллиардов тенге, — указал Усеров.

В Казахстане после беспорядков организовали социальный фонд «Казакстан халкына» («Народу Казахстана»). Его целью названо оказание благотворительной помощи жителям республики, которые пострадали в результате массовых беспорядков, сверх государственной поддержки.

Ранее стало известно, что 13 января возобновил работу международный аэропорт Алма-Аты. Первый гражданский рейс с пассажирами прибыл туда из Нур-Султана. Из воздушной гавани Алма-Аты также вылетел первый пассажирский рейс в обратном направлении. Кроме того, в аэропорту совершил посадку первый гражданский рейс из-за рубежа. Самолёт компании Air Astana прибыл из Антальи.