Судно Breiviken с 80 тысячами тонн норвежской нефти стало на разгрузку в Клайпедском порту Литвы. Сырьё в итоге должно поступить на нефтеперерабатывающий завод Белоруссии «Нафтан».
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехим». В ближайшие дни нефть погрузят в железнодорожные цистерны. До белорусской границы их доставит LG Cargo.
Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, и Россия с 1 января приостановила поставки.
21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из РФ планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять с Украины и стран Балтики.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия в январе поставит в Белоруссию около 500 тысяч тонн российской нефти, хотя изначально планировалось — 750 тысяч тонн.
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