https://static.news.ru/photo/288ae3e2-3e84-11ea-aaa2-fa163e074e61_660.jpg Танкер Breiviken Фото: AP/ТАСС

Судно Breiviken с 80 тысячами тонн норвежской нефти стало на разгрузку в Клайпедском порту Литвы. Сырьё в итоге должно поступить на нефтеперерабатывающий завод Белоруссии «Нафтан».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехим». В ближайшие дни нефть погрузят в железнодорожные цистерны. До белорусской границы их доставит LG Cargo.

Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, и Россия с 1 января приостановила поставки.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из РФ планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять с Украины и стран Балтики.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия в январе поставит в Белоруссию около 500 тысяч тонн российской нефти, хотя изначально планировалось — 750 тысяч тонн.