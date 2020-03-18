Суд в Ташкенте завершил разбирательства по делу дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Женщину приговорили к лишению свободы сроком на 13 лет и четыре месяца за «преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах».
Срок исполнения наказания, с учётом ранее вынесенных приговоров, отсчитывается с 21 августа 2015 года.
В феврале Каримова обратилась к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиёеву. Она сообщила о готовности передать государству оставшиеся у неё $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования. Женщина подчеркнула, что ранее изъятые у неё активы и имущество общей стоимостью $1,2 млрд не были засчитаны в счёт погашения материального ущерба, писал NEWS.ru.
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