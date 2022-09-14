Суд в Белоруссии приговорил журналиста к 13 годам тюрьмы за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил журналиста Дениса Ивашина к 13 годам и одному месяцу лишения свободы, сообщили «Sputnik Белоруссия» в пресс-службе суда. Помимо этого, обвиненного сотрудника СМИ обязали выплатить штраф в размере 4800 рублей, а также моральную компенсацию в размере 2 тысяч рублей девятерым потерпевшим.

По информации агентства, журналист будет отбывать срок в колонии в условиях усиленного режима.

Дело о государственной измене со стороны Ивашина было рассмотрено сегодня, 14 сентября. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В результате журналист был признан виновным в отправлении секретных сведений, а также информации о частной жизни сотрудников правоохранительных органов иностранному государству.

Ивашин был задержан в середине марта в 2021 году в Гродно. Он занимался журналистскими расследованиями, сотрудничал с оппозиционными изданиями Белоруссии, а также с украинским новостным порталом. При подготовке последнего текста Ивашин использовал информацию о сотрудниках ОМОНа.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ арестовали жителя Владивостока по подозрению в государственной измене. По данным спецслужб, подозреваемый занимался сбором информации о военных объектах Приморья. После он направлял полученные данные в ГУ разведки Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Мужчина находится под стражей.