Суд в Баку приговорил жителя Карабаха к 15 годам по делу о геноциде

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Бакинский военный суд вынес приговор жителю Карабаха Вагифу Хачатряну, обвинявшемуся в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в 1991 году, сообщает информационное агентство Trend. Его приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в вооруженном формировании, убившем 25 человек и ранившем еще 14 человек. В суде подчеркнули, что это же формирование изгнало по меньшей мере 358 азербайджанцев с законного места жительства.

Хачатрян находился в международном розыске. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в июле 2023 года при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт «Лачин». Мужчине предъявили обвинения по статьям 103 «Геноцид» и 107 «Депортация или принудительное переселение населения» Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Выступая с обвинительной речью, прокурор запросил для Хачатряна 15 лет лишения свободы. Он аргументировал свой запрос тем, что по данным статьям предусмотрено пожизненное заключение, однако данное наказание не назначается лицам старше 65 лет. С учетом международных конвенций, к которым присоединился Азербайджан, 15 лет — это максимально возможный срок наказания по данному делу.

Парламент Азербайджана ранее выразил протест против резолюции Европарламента с призывом к другим странам мира ввести санкции против Баку из-за ситуации в Карабахе. Парламентарии подчеркнули, что Евросоюз несет ответственность за «продолжение многолетней оккупации и убийство десятков тысяч азербайджанцев».