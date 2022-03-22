Суд по делу россиянки Сапеги в Белоруссии пройдёт 28 марта в Гродно

Суд над гражданкой РФ Софьей Сапегой в Белоруссии начнётся 28 марта. Об этом сообщил РИА Новости её отчим Сергей Дудич.

Суд назначен на 28 марта в Гродно, — сообщил Дудич, предположив, что судебное заседание будет открытым.

При этом он отметил, что семья не располагает подробностями о предстоящем процессе.

Софья Сапега была задержана 23 мая после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков, признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. В свою очередь Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

После задержания с 20 октября Софья Сапега находилась под домашним арестом в городе Лиде в квартире родителей. До этого несколько месяцев у них не было связи с дочерью. В пятницу, 3 декабря, Сапегу вызвали в СК.

Ей были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, таким, как разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Позже она отправила президенту республики Александру Лукашенко прошение о помиловании.