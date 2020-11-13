Суд не стал арестовывать экс-главу СНБ Армении Ванецяна

https://static.news.ru/photo/2d248218-2769-11eb-97c9-fa163e074e61_660.jpg Участники митинга за освобождение подозреваемых в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна у здания суда на проспекте Аршакуняц. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Суд не стал отправлять под арест бывшего главу СНБ Армении, руководителя партии «Родина» Артура Ванецяна, которого обвиняют в подготовке убийства премьера страны Никола Пашиняна.

Политика освободили из-под стражи. Ванецян вышел к своим сторонникам, которые ожидали его у здания суда, и заявил, что не совершал никаких преступлений. Он уверен, что власть хочет отстранить его от политических процессов.

Я заверяю, что не совершал никаких преступлений ни сейчас, ни в целом в своей жизни. Я постоянно защищал и буду защищать закон, — цитирует политика РИА Новости.

При этом он в очередной раз раскритиковал Пашиняна из-за его позиции по Карабаху.

Ранее политик отверг обвинения в подготовке убийства. Ванецян был задержан 14 ноября. Ему предъявили обвинение по статьям «Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия», «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

В пресс-службе СНБ Армении заявили, что ликвидировать Пашиняна хотел командир добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашот Минасян. Он вступил в сговор с руководителями ряда политических партий, а также оппозиционными политиками для совершения преступления. Целью убийства была названа узурпация власти.

Как писал NEWS.ru, 12 ноября десятерых представителей оппозиции Армении временно заключили под стражу по обвинению в организации незаконных демонстраций в Ереване. Среди арестованных — глава партии «Родина» Артур Ванецян, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.