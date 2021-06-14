В Баку осудили воевавшего в Карабахе ливанского наёмника

https://static.news.ru/photo/4efb9192-cceb-11eb-87be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Баку назначил 20 лет лишения свободы гражданину Ливана Викену Эулджекджияну, воевавшему в качестве наёмника в Карабахе за вознаграждение в размере $2,5 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствием было установлено , что 29 сентября 2020 года ливанец Эулджекджиян Викен Абрахам 1979 года рождения принял предложение своего соотечественника Овака Кикияна поучаствовать в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наёмника и получить за это $2,5 тысячи. В тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он пересёк охраняемую границу Азербайджана с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территорию, где находились другие наёмники.

Викен Эулджекджиян и другие наёмники также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретённого огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством республики.

Ему предъявили обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджана (участие наёмника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершённый группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы республики) и другим статьям. Решением суда он был арестован.

В ноябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе на стороне Армении воевали наёмники. Он обвинил Ереван в использовании наёмных сил из Франции и США. По его словам, Баку располагает доказательствами в виде фото- и видеоматериалов.