В Баку осудили воевавшего в Карабахе ливанского наёмника

Суд в Баку назначил 20 лет лишения свободы гражданину Ливана Викену Эулджекджияну, воевавшему в качестве наёмника в Карабахе за вознаграждение в размере $2,5 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости.
Следствием было
Викен Эулджекджиян и другие наёмники также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретённого огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством республики.
Ему предъявили обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджана (участие наёмника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершённый группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы республики) и другим статьям. Решением суда он был арестован.
В ноябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе на стороне Армении воевали наёмники. Он обвинил Ереван в использовании наёмных сил из Франции и США. По его словам, Баку располагает доказательствами в виде фото- и видеоматериалов.