Суд Еревана избрал меру пресечения осквернителю памятника детям-блокадникам Осквернителю памятника детям-блокадникам в Ереване избрали подписку о невыезде

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В Ереване суд избрал осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил ТАСС пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян. Ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

В качестве меры пресечения для гражданина, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда, избрана подписка о невыезде, — сказал Абрамян.

Об инциденте стало известно 30 января, когда в социальной сети TikTok появилось видео, на котором пользователь Самвел Ширинян демонстративно сорвал с памятника и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации. Также он опрокинул венки и высказал ряд оскорбительных комментариев в адрес России. Мужчине предъявил обвинения в разжигании вражды и ненависти.

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал действия вандала возмутительными и кощунственными. Он подчеркнул, что такое поведение невозможно ничем оправдать.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила о решительном осуждении со стороны России осквернения памятника в Ереване. Она выразила надежду, что власти Армении впредь смогут пресечь подобного рода инциденты.