https://static.news.ru/photo/51dc8930-dbba-11e9-89fd-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Limegirl/Wikimedia Commons

Суд общей юрисдикции Еревана решил оставить под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает ТАСС , судья Анна Данибекян зачитала постановление, в котором отклонила ходатайство адвокатов подсудимого об освобождении под залог.

Кочаряну вменяют причастность к разгону массового митинга сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна в марте 2008 года. В результате применения силовиками огнестрельного оружия тогда погибли 10 человек. Защита бывшего главы государства настаивает, что он был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы восстановить порядок. Сам Кочарян считает уголовное преследование местью правительства Никола Пашиняна.

Как сообщал News.ru, дело Кочаряна временно приостановили в июле. Конституционный суд Армении взял паузу для консультаций с Европейским советом по правам человека.