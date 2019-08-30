Экс-глава Минфина Армении Гагик Хачатрян заключён под стражу сроком на два месяца. Соответствующее решение принял суд общей юрисдикции Еревана.
Эту информацию сообщил адвокат подсудимого Ерем Саркисян, передаёт
Как писал News.ru, Хачатряна обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий.
В рамках уголовного дела были проведены обыски в особняке и в квартирах Гагика Хачатряна.
Бывший министр был одной из ключевых политических фигур в период с 2008 по 2018 год, когда страной руководил Серж Саргсян. До 2014 года Хачатрян занимал должность главы Комитета, после чего возглавил Минфин.