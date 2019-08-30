Глава Белоруссии Александр Лукашенко по традиции собрал урожай арбузов на своём приусадебном участке. Лидер государства уже несколько лет выращивает бахчевые культуры. По его словам, изменение климата в республике позволяет возделывать теплолюбивые растения.

Урожай в этом году составил около 20 тонн. При этом условия не всегда были благоприятными для роста, передаёт телеканал «Беларусь-1». Собирать плоды политику помогли девушки из его команды, в том...