Суд арестовал ещё одного члена Координационного совета оппозиции Белоруссии

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Одного из лидеров Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову арестовали на десять суток по административному делу.

Такое решение принял суд Заводского района Минска, передаёт Tut.by. Политика задержал ОМОН, когда она вместе с представителем стачкома Минского тракторного завода Сергеем Дылевским прибыла к проходной завода. По информации протокола, она призывала к забастовке, нарушив таким образом закон о массовых мероприятиях. Кроме того, она оказывала неповиновение «законному требованию сотрудника милиции».

Дылевского также арестовали на 10 суток.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусская оппозиция готова вступить в переговоры с властями страны. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

Она добавила, что итоги президентских выборов в Белоруссии были сфальсифицированы, а цель оппозиции состоит в том, чтобы мирным путём добиться проведения нового голосования.