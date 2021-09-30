Суд арестовал экс-министра обороны Армении

Армянский суд общей юрисдикции районов Кентрон и Норк-Мараш принял решение об аресте бывшего министра обороны страны Давида Тонояна. Он проведёт в заключении два месяца. Об этом рассказал его адвокат Сергей Ованнисян, пишет ТАСС.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и заключить под арест сроком на два месяца бывшего министра обороны Давида Тонояна, — сказал юрист.

30 сентября Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил Тонояна в хищении денежных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, он украл порядка 2,3 млрд драмов (около $4,7 млн).

Уголовное дело возбуждено в связи с многочисленными нарушениями и превышением должностных полномочий при закупке необходимых боеприпасов для нужд ВС республики. Вместе с Тонояном также был задержан торговец оружием Давид Галстян.

Тоноян подал в отставку 20 ноября прошлого года. На этом посту его сменил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян, который в 1999-м и ​2000 году занимал должность министра обороны. Руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна была частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян.