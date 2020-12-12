Суд арестовал акции украинской судоходной компании по ходатайству ВЭБ

https://static.news.ru/photo/10fefea6-3dd5-11eb-9cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: вэб.рф

Акции подведомственной государственному рыболовному агентству Украины судоходной компании Fishing Company S.A. арестованы решением Восточно-карибского верховного суда Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию.

Постановление было вынесено 10 декабря. Отмечается, что оно последовало за двумя отдельными решениями в пользу ВЭБ.РФ, вынесенными Стокгольмским арбитражным судом. Согласно этим решениям, Украина обязуется возместить российской государственной корпорации расходы, связанные с разбирательством по инвестиционному спору вокруг Проминвестбанка, который является дочерним банком ВЭБ.РФ на Украине.

Юрист корпорации Игорь Краснов прокомментировал ситуацию. Он заявил, что ВЭБ.РФ продолжит искать и арестовывать украинские активы по всему миру до тех пор, пока Украина не приступит к добровольному исполнению взятых на себя обязательств.

Украина неминуемо столкнётся с последствиями такого неуважения к решениям международных трибуналов. ВЭБ неоднократно заявлял, что твёрдо намерен взыскать с Украины всю сумму долга, и готов действовать во всех возможных юрисдикциях, — заявил Краснов.

Акции Проминвестбанка и других дочерних предприятий российских банков на Украине были арестованы решением Апелляционного суда Киева осенью 2018 года. Это аргументировалось исполнением решения Гаагского арбитража, касающегося взыскания с РФ компенсаций за имеющиеся активы в Крыму.

Как ранее сообщал NEWS.ru, МИД Украины выразил протест России после расширения списка санкций против физлиц страны. Российским правительством был утверждён список из 849 имён людей, подпадающих под персональные санкции против Украины.