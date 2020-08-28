Стычки протестующих с силовиками начались в Минске

https://static.news.ru/photo/bc132060-eab5-11ea-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали задерживать протестующих в Минске. В результате происходят потасовки между активистами и силовиками.

В районе площади Независимости задержали больше 10 человек, передаёт корреспондент ТАСС. Людей ведут в автозаки, которые затем отъезжают в неизвестном направлении.

Часть протестующих, пришедших к Дому правительства, вышли на проезжую часть. При этом подходы к площади Независимости огородили металлическими конструкциями, за которыми стоят отряды ОМОНа.

По информации Tut.by, напротив здания КГБ недалеко от Дома правительства силовики в штатском задержали нескольких мужчин, однако протестующие попытались отбить их. Люди начали раскачивать и бить автобус, а также кричать «выпускай».

Также недалеко от этого места произошла другая стычка с ОМОНом. Силовики выбежали из автозака и забрали у человека большой бело-красно-белый флаг. Как минимум одного протестующего задержали.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru