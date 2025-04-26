Студентов на Украине планируют мобилизовывать на фронт Украинским студентам старше 25 лет могут отменить отсрочку перед призывом

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

ВС Украины

Верховная рада Украины подготовила изменения в правила предоставления военной отсрочки для студентов, сообщил изданию «Страна.ua» заместитель министра образования страны Михаил Винницкий. Эти поправки будут обсуждаться в украинском правительстве в закон о мобилизации.

Сейчас перед Верховной радой будут рассматриваться изменения в закон о мобилизации, — сообщил он.

Согласно его заявлению, рассматривается вопрос об отмене отсрочки для тех, кто поступил в профессионально-технические училища или вузы после 25 лет. Винницкий пояснил, что граждане, получающие профессиональное или высшее образование после достижения определенного возраста, больше не смогут рассчитывать на отсрочку от мобилизации.

Ранее инструктор одной из бригад армии Украины Александр Мороз рассказал, что поступившие по специальным контрактам в украинские войска юноши в возрасте 18–24 лет представляют собой больших детей. По его словам, подавляющее большинство молодых новобранцев приходят в армию только ради финансовых льгот.

До этого депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что с февраля 2022 года Украину покинули от 300 до 400 тысяч человек, спасаясь от мобилизации. Кроме того, около миллиона украинцев, находившихся за границей, не вернулись в страну.