Студент с плакатом «Спасите» на встрече с Лукашенко объяснил свой поступок Студент с плакатом «Спасите» на встрече с Лукашенко объяснил свой поступок желанием поесть

Фото: president.gov.by

Первокурсник Роман, сидевший на открытом уроке «Историческая память — дорога в будущее» с плакатом «Спасите», признался, что он хотел есть, сообщает Tochka.by. В разговоре с журналистами портала студент признался, что за день до мероприятия ему не удалось поужинать. На следующий день первокурсник не смог позавтракать и отправился на лекцию. Напомним, что открытый урок с президентом Белоруссии Александром Лукашенко длился около четырех часов. Инцидент произошел за несколько минут до завершения мероприятия.

Все совсем не так, как все подумали. Дело в том, что я не смог поесть вчера вечером, не получилось позавтракать и сегодня утром, потому что не услышал будильник и проспал. К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору «Спасите» в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте, — заявил студент.

Роман рассказал, что эта ситуация может негативно отразиться на его учебе в вузе, так как ролик с плакатом вызвал внимание общественности.

Ранее сообщалось, что один из участников открытого урока с Лукашенко «Историческая память — дорога в будущее» показал блокнот с надписью «Спасите» и попал в объективы телекамер. Трансляцию встречи из Дворца Независимости в Минске смотрели во всех учебных заведениях республики.