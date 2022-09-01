Студент на открытом уроке Лукашенко показал блокнот с надписью «спасите»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

На открытом уроке президента Белоруссии Александра Лукашенко «Историческая память — дорога в будущее», один из слушателей попал в объективы телекамер с посланием в руках. В открытом блокноте он продемонстрировал надпись «спасите». Трансляцию встречи из Дворца Независимости в Минске смотрели во всех учебных заведениях республики.

На кадрах видно, как во время обращения одного из студентов к главе государства, молодой человек на заднем плане сперва что-то пишет в блокноте, а затем показывает соседке и заодно оператору.

Встреча, приуроченная ко Дню знаний, длилась в общей сложности почти четыре часа.

На открытом уроке Лукашенко также продемонстрировал первый компьютер, собранный в республике. Он отметил, что подаренный ему ноутбук собран на белорусском заводе «Горизонт», но в гаджете пока 12% отечественных комплектующих. При этом он пообещал, что к концу года их будет уже 30%.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что Москва выделит Минску около $2 млрд на совместные проекты в сфере импортозамещения. Он подчеркнул, что Москва остается основным стратегическим партнером Минска. По его словам, совместных проектов у двух стран планируется «тьма-тьмущая».