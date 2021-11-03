Стрелков заявил о грядущей «большой войне» в Донбассе

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков сообщил о том, что ситуация в Донбассе становится всё более острой. Он отметил, что казавшиеся смешными сделанные им ранее заявления о неизбежности войны сегодня стали обыденными. Во время последнего столкновения украинские отряды нанесли территории Донбасса значительный урон, отметил военный в своём Telegram-канале.

Били по окраинам Донецка сегодня жёстко — как давно не били, — подчеркнул Стрелков.

Он также подчеркнул, что во время встречи с полковником главного разведуправления Генштаба ВС России в отставке Владимиром Квачковым они обсудили происходящее в регионе, охваченном конфликтом. Стрелков не разделяет бравурно-патриотических, «шапкозакидательских» настроений «пропагандистов», таких как Соловьёв.

А на деле — если в этом году неизбежная большая война реально начнётся — то, боюсь, всё будет о-о-очень кроваво не только для укров и малобоеспособных «корпусов», — подчеркнул Стрелков.

Он также заметил, что знающим людям в России нет повода для поздравлений остальных с учётом понимания того, «где мы все окажемся». По словам Стрелкова, он с некоторого времени не поздравляет окружающих с праздниками.

Также этот известный деятель в своё время отмечал опасность применения в Донбассе турецких беспилотников «Байрактар».

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что при полномасштабной агрессии Украины ДНР прибегнет не только к оборонительным действиям. В этом случае у них будут «развязаны руки».